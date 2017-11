Mark Hamill su Carrie Fisher: “L’unica maniera per affrontare la perdita è parlare di lei al presente”

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se avete seguito i nostri aggiornamenti dallalo scorso aprile, sapete già cheè stata ricordata in tantissime occasioni (ed era inevitabile che fosse così).

Gli impegni stampa di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono cominciati ormai da un po’ e Mark Hamill ha avuto modo di discutere nuovamente del come stia affrontando la perdita di una collega e amica con la quale aveva un legame molto profondo. E ha ammesso che “il trucco” sta tutto nel parlare di lei al presente:

L’unica maniera con la quale sono riuscito ad affrontare la perdita è parlando di lei al presente. Nella mia mente è una presenza vitale anche oggi. Abbiamo avuto i nostri alti e bassi. Eravamo davvero come fratello e sorella, la amavo profondamente, ma poteva essere davvero esasperante. Quando ha avuto l’arresto cardiaco, non mi è mai neanche passato per la testa che avrebbe potuto non farcela. Ricordo di aver pensato “Oh, ecco, ha già pronto il titolo del suo nuovo libro”. L’avrebbe chiamato tipo “Un pezzo del mio cuore” o in qualche altra maniera pungente e sagace.