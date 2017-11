tempo di lettura 2'

Mentrecontinua la sua scalata al box office – il cinecomic dei Marvel Studios è arrivato a quota 749 milioni di dollari a livello globale – è approdata online una foto che ritrae il regista del lungometraggio,, con addosso la tuta per la motion capture e la testa di Korg.

Il personaggio nato dall’unione di recitazione e grafica al computer è infatti interpretato dal regista della pellicola (che è anche attore).

Potete vedere tutto qua sotto:

Perfect body meets perfect face meets what the fuck are you wearing. Try directing when you look like this. https://t.co/CEMrG0ygZj

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) 23 novembre 2017