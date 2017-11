tempo di lettura 2'

Quando qualche settimana faè stato travolto dallo scandalo,ha preferito non allinearsi al coro, commentando così in un’intervista: “Non ho una dichiarazione pronta per essere citata per lei, perché ho imparato, non sono più una bambina. Ho imparato che quando parlo con la voce della rabbia, di solito poi mi pento del modo in cui mi sono espressa. Quindi aspetto di essere meno indignata, e quando sarò pronta dirò quello che ho da dire.”

Sembra che quel momento sia giunto. L’attrice (che ha lavorato a sette film con Harvey Weinstein, tra cui Kill Bill e Pulp Fiction) ha condiviso una sua immagine nei panni della Sposa in Kill Bill per celebrare il ringraziamento, scrivendo:

Felice Giorno del Ringraziamento. Sono grata di essere viva, sono grata per tutti coloro che amo e per tutti coloro i quali hanno il coraggio di prendere posizione per gli altri. Recentemente ho detto che ero arrabbiata, e ho diversi motivi, #metoo, in caso non lo abbiate capito dall’espressione sul mio viso. Penso sia importante prendersi il giusto tempo, essere onesti, essere precisi… Felice Giorno del Ringraziamento a tutti! (Tranne che a te, Harvey, e a tutti i tuoi malvagi cospiratori – sono felice che la cosa stia andando per le lunghe – non meriti una pallottola) – rimanete sintonizzati Uma Thurman.

Il “rimanete sintonizzati” lascia immaginare accuse più o meno pesanti in arrivo. Ricordiamo che tra le persone che hanno rivelato di aver subito molestie sessuali da parte di Harvey Weinstein c’è anche Daryl Hannah, che lavorò con la Thurman in Kill Bill. Quentin Tarantino ha dichiarato di essere stato a conoscenza della condotta del suo produttore e ha espresso non poca amarezza, ammettendo che avrebbe dovuto fare qualcosa. Come conseguenza, il nuovo film di Tarantino non sarà più prodotto da Harvey Weinstein ma da David Heyman, e verrà distribuito dalla Sony Pictures.

Harvey Weinstein intanto è indagato per molestie a New York, a Los Angeles, a Beverly Hills e nel Regno Unito.