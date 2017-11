tempo di lettura 1'

a vincere venerdì al box-office nordamericano, confermando il dominio sul weekend lungo del Ringraziamento: 18.7 milioni di dollari per il film Pixar, che sale così a 40.7 milioni di dollari e si proietta verso una settantina di milioni di dollari nei cinque giorni.

Al secondo posto, Justice League continua la sua corsa con 16.5 milioni di dollari (ne incasserà una sessantina nei cinque giorni), per un totale di 147 milioni di dollari.

Terzo posto per Wonder, che incassa 8.7 milioni di dollari salendo a 55.8 milioni di dollari (ne è costati una ventina) e si conferma un grande successo affiancato ai due blockbuster del Ringraziamento.

In tutto questo, Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino fa parlare di sè con un lancio da record. Il film, elogiato dalla critica, è uscito ieri in quattro cinema incassando circa 161mila dollari, che dovrebbero tradursi in 450mila dollari in tre giorni, con una media tra i 95 e i 100.000 dollari per sala: se così fosse, sarebbe la miglior media registrata da un film dall’uscita di La La Land nel dicembre del 2016. La prospettiva della Sony è di distribuire il film progressivamente in più sale durante la stagione dei premi.

Fonte: Deadline