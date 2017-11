tempo di lettura 1'

Grazie ad Empire possiamo dare uno sguardo al nuovo poster di, il thriller di(Non-Stop) con Liam Neeson e Vera Farmiga.

Scritto da Byron Willinger e Phil de Blasi, il film segue la storia dun ex agente del dipartimento di polizia di New York (Neeson) la cui quotidianità viene scossa quando si ritrova coinvolto in un piano criminale a bordo di un treno.

L’uscita del film nelle nostre sale è fissata al 25 gennaio 2018. Potete vedere il poster qui di seguito:

Ecco la sinossi ufficiale:

Michael (Liam Neeson) è un ex agente del dipartimento di polizia di New York che prende quotidianamente lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale passeggero del treno è, a suo avviso, “fuori posto”. Michael è intrigato e accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri.

Nel cast Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Dean-Charles Chpaman, Sam Neill.