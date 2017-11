tempo di lettura 1'

Come riportato in precedenza,avrà un budget intorno ai 10 milioni di dollari. Nella produzione, com’è noto, sarà coinvolta la Blumhouse Production, già dietro a successi come Scappa – Get Out., che scriverà e dirigerà il film, ha più volte specificato di voler pianificare attentamente le riprese per gestire al meglio un budget relativamente basso.

McFarlane ha poi confermato che l’ambientazione del film sarà New York, anche se – sempre per motivi di budget – le riprese non si svolgeranno nella Grande Mela.

Come aggiunto da McFarlane:

Se risparmi centomila dollari qui, duecentomila lì, mezzo milione là… sono tutte mosse che possono consentire di aggiungere qualche bel trucco al film o magari di ingaggiare un altro attore. Essenzialmente si tratta di muovere al meglio i tasselli finanziari per trarre il massimo da ogni singolo dollaro che abbiamo.

Il creatore di Spawn ha inoltre condiviso online un’immagine dello script al quale sta lavorando.

Potete vederla qui di seguito:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CBM (1) (2)