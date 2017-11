tempo di lettura 2'

Online è approdato un nuovo, coloratissimo e psichedelico poster Mondo dedicato ae realizzato dall’artista

Il cinecomic Marvel, diretto da Taiki Waititi, è approdato nelle sale il 25 ottobre.

Potete ammirare il poster qui di seguito:

On sale Black Friday from @MondoNews my Thor: Ragnarok poster. Twelve colors, some of them fluorescent, you should be able to see this thing from SPACE. pic.twitter.com/J3YO9huFyl

— Matt Taylor (@MattTaylorDraws) 22 novembre 2017