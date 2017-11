tempo di lettura 3'

Poco fa vi abbiamo mostrato le immagini di un colossale servizio fotografico realizzato da Vanity Fair per celebrare i Marvel Studios.

Adesso tocca ad alcune interessanti dichiarazioni contenute nell’articolo di lancio dell’edizione speciale del giornale, che ruota principalmente attorno a Kevin Feige, che 10 anni fa ha dato il via all’Universo Cinematografico Marvel.

La Marvel ha in progetto almeno altri 20 anni fatti di personaggi e mondi da esplorare. Per ora non si conoscono i dettagli sul futuro, ma quel che è certo è che Avengers 4 segnerà la fine di un’epoca: “Avengers 4 mostrerà cose mai viste nei film di supereroi: una conclusione” ha commentato Feige.

La sensazione, quindi, è che molti dei Vendicatori periranno a causa di Thanos, che ha fatto capolino nell’Universo nell’ormai lontano 2012:

Ci saranno due periodi ben distinti [dell’Universo Cinematografico Marvel]. Tutto ciò che è venuto prima di Avengers 4 e tutto ciò che verrà dopo. So che non avverrà in modi che la gente si aspetta.

La giornalista di Vanity Fair ha poi descritto un momento molto particolare sul set:

Una settimana prima del servizio fotografico per i 10 anni della Marvel, mi trovavo sul set a guardare le star più famose della Marvel a rilassarsi tra un ciak e l’altro. Mark Ruffalo grattava la schiena a Scarlett Johansson, mentre lei, Chris Evans e altri Vendicatori giocavano a “Words with Friends” sui loro cellulari. Ho cercato una fotocamera per fermare quel momento con alcuni dei volti più famosi al mondo illuminati dagli schermi dei cellulari, ma la sicurezza mi aveva sequestrato tutto. Più tardi è stato Chris Hemsworth a parlarmi di quel momento: “Ho pensato: non c’è nessuno che possa scattarci una foto?”. Siamo tutti consapevoli del fatto che questa sarà l’ultima volta che trascorriamo insieme questi momenti“.

Con Thor: Ragnarok le pellicole dei Marvel Studios sono arrivate a un totale di 17. Considerate quelle in cantiere e prossimamente in produzione (Black Panther, Avengers 3&4, Ant-Man 2 e Captain Marvel), il numero sale a 22:

Dopo questi 22 film, abbiamo già altri 20 film in programma che saranno completamente diversi da qualunque cosa che abbiamo fatto fino ad oggi – ed è intenzionale.

Sull’addio a personaggi tanto amati, Scarlett Johansson ha ammesso:

Provo molta gioia per la prossima generazione. La sensazione è agrodolce, ma in senso positivo.

