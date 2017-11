tempo di lettura 2'

, concept designer che collabora con i Marvel Studios, ha postato online due dei primi concept realizzati per, che mostrano il Dio del Tuono in un particolarissimo outfit.

Il costume che vediamo, come specificato dallo stesso Park, è relativo alle sequenze che vedono Thor nell’arena dei gladiatori. Come inoltre aggiunto da Park, il regista Taika Waititi aveva già avuto modo di rivelargli – già nelle prime fasi di progettazione del film – di voler mostrare il protagonista con un nuovo taglio di capelli.

Potete vedere i concept di Park qui di seguito:

Here’s a closeup of an early gladiator concept design l painted up of Thor from #ThorRagnarok @TaikaWaititi wanted to go short w/his hair so I went for it! #thor @chrishemsworth pic.twitter.com/7I7ACiKVCY — Andy Park (@andyparkart) 26 novembre 2017

Here’s a early design version I did of Thor’s gladiator look during preproduction of #ThorRagnarok I was going for the armored look reminiscent to Odin’s from the Thor: God of Thunder series @chrishemsworth #thor pic.twitter.com/UJ8cMsZX2S — Andy Park (@andyparkart) 25 novembre 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Il film è arrivato il 25 ottobre nelle nostre sale.

