tempo di lettura 2'

sono stati bersagliati negli ultimi tempi sui social per avere la bocca un po’ troppo larga quando si tratta di segreti Marvel.

Ebbene, il giovane interprete di Spider-Man ne ha combinata un’altra delle sue. L’attore ha scartato infatti un pacco in diretta su Instagram inviatogli dal suo collega Ruffalo. Nel corso del video scopriamo che si tratta del teaser poster di Infinity War e solamente alla fine Holland si rende conto che la cosa sarebbe dovuta rimanere confidenziale.

Si tratta chiaramente di un video preparato, ma è interessante constatare come i Marvel Studios abbiano dato il via alla campagna pubblicitaria di Infinity War mettendo i fan in primo piano.

Live Stream do @TomHolland1996 no Instagram mostrando um arquivo confidencial da Marvel: teaser poster de 'Guerra Infinita'. 😂 pic.twitter.com/wJlj6Lh2fq — Tom Holland Brasil (@tomhollandbr) November 28, 2017

La diatriba è proseguita su Twitter dove Ruffalo ha rivolto un messaggio poco chiaro al collega.

Ed ecco il poster in alta risoluzione.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che saranno girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso dell’anno. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.