86 anni dopo l’uscita al cinema didel 1931, il film concontinua a far parlare di sé non solo per essere ancora uno dei classici più amati del cinema di genere. Un poster originale del film è infatti stato appena venduto all’asta per ben 525.800 dollari.

La cifra – che evidentemente non ha spaventato il facoltoso collezionista che si è aggiudicato il pezzo – segna il prezzo più alto mai pagato per un poster cinematografico messo all’asta.

Prima della vendita, organizzata dall’Heritage Auctions Vintage Posters a Dallas inTexas, la locandina si trovava tra i cimeli del Tenente Colonnello George J. Mitchell Jr., membro della American Society of Cinematographers.

Potete vederla qui di seguito:

Fonte: CB