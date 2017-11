tempo di lettura 3'

Su Twitter,sta replicando a molti degli spettatori che continuano a contattarlo dopo la visione di. Il cinefumetto DC, uscito negli Stati Uniti nell’agosto del 2016, ha incassato oltre 740 milioni di dollari ed è stato particolarmente discusso anche per via del limitato ruolo riservato a, interprete di Joker (specialmente dopo una campagna marketing che aveva spinto molto sulla presenza di Leto nel film).

Nei tweet, il regista ha più volte mostrato una certa autocritica relativa alle scelte creative e alla messa in scena del suo cinefumetto. Come dichiarato da Ayer:

Sì, è stato un grosso e folle filmone. Avrebbe avuto più successo se lo avessi fatto in maniera leggermente diversa. Ma è andato bene e ha fatto parlare di sé.

E, rispondendo a un utente in merito al poco spazio riservato al Joker di Leto, Ayer ha dichiarato senza mezzi termini:

Credimi, questa cosa mi tormenta. Sì, sarebbe stato meglio se Joker fosse stato il cattivo principale.

Qui di seguito i tweet del regista:

Yeah it was a big fun silly movie. It could have been a bigger success had I done it a little different. But it did great and made an impression. — David Ayer (@DavidAyerMovies) 26 novembre 2017

Believe me. I agonize over this. Yes. Joker should have been main bad guy. — David Ayer (@DavidAyerMovies) 26 novembre 2017

Tra i vari dettagli ricordati da Ayer via Twitter, segnaliamo la specifica che la chiacchierata “Joker Batman Suit” è stata solo un concept per il merchandise, non destinato ai lavori del film.

This was only a toy concept. No wardrobe like this was created. https://t.co/L0PUAK47Yp — David Ayer (@DavidAyerMovies) 26 novembre 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

