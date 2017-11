Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Le Instagram Stories hanno una vita di sole 24 ore, ma quando è una star a postare qualcosa sui propri social è altamente probabile che il tutto sia destinato a durare “un po’ di più”.

Cosa accaduta di recente a una storia diffusa da Tom Holland. L’attore di Spider-Man: Homecoming, futuro protagonista dell’adattamento cinematografico di Uncharted, ha condiviso un video dello schermo del titolo di Uncharted: The Nathan Drake Collection, la compilation che ha proposto su Playstation 4 le versioni remastered dei primi tre capitoli del franchise targato Naught Dog, ovvero La Fortuna di Drake, Il Covo dei Ladri e L’Inganno di Drake. La scritta, ironica, in sovraimpressione è abbastanza chiara “È per scopi di ricerca!”.

La IG Story è stata registrata da un suo follower e diffusa poi via Twitter:

