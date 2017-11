Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Intervistato da Entertainment Weekly,(Stand By Me – Ricordo di un’Estate), ha avuto modo di raccontare cosa spinsead approvare la messa in cantiere di un adattamento cinematografico di Misery. Nel 1990 Reiner diresse infatti Misery, che fruttò un Oscar e un Golden Globe a

Come spiegato da Reiner:

[Misery] era un libro molto personale per King, un romanzo nel quale affrontava le difficoltà che hanno tutti i creativi, spesso intrappolati nel loro successo. […] C’era questo personaggio, Paul Sheldon, divenuto famoso con questi romanzi di Misery, che voleva mettere fine al lavoro su quei libri in un certo modo. Annie Wilkes rappresentava invece quella parte della fanbase che che avrebbe reagito male se le cose fossero andate in un modo diverso dalle aspettative. [King] non voleva concedere a nessuno i diritti per realizzare un adattamento cinematografico, a meno che non fosse stato certo che un eventuale film sarebbe stato in buone mani. E dal momento che aveva adorato Stand By Me, che aveva definito il miglior adattamento di sempre di un suo libro, disse: “Vi concedo di lavorare a un film solamente se sarà Rob Reiner e dirigerlo e a produrlo”. Quindi, una volta che io sono entrato nel progetto, si è sentito a proprio agio.