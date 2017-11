Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Com’è noto,disarà l’ultimo film di. In una delle sue ultime interviste a WMagazine, il pluripremiato attore ha avuto modo di spiegare come abbia avvertito l’impulso di ritirarsi dal mondo della recitazione proprio durante i lavori del film di Anderson.

Come spiegato da Day-Lewis:

Day-Lewis ha inoltre rivelato di non voler vedere al cinema, almeno per il momento, il suo ultimo lavoro:

Non voler vedere il film è qualcosa che è connesso alla decisione che ho preso di smettere di lavorare come attore. […] Non so perché questa volta è stato diverso [non è la prima volta che Day-Lewis interrompe – almeno momentaneamente – la sua carriera]. Ma ho avvertito l’impulso di lasciare, come se fosse una costrizione. Come se fosse qualcosa che sentivo assolutamente di dover fare.