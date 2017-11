tempo di lettura 1'

Dopo 9 anni, si rinnova il livello più alto del management dello studio Ghibli.è il nuovo Amministratore Delegato.

Il nuovo CEO prende il posto di Koji Hoshino, che ricopriva il ruolo dopo essere stato a capo della divisione giapponese della Walt Disney. Nakajima è un ex banchiere. Nel 2005 è stato nominato direttore del Ghibli Museum nell’area occidentale di Tokyo.

Lo studio è al lavoro sul nuovo progetto di Hayao Miyazaki, intitolato Kimitachi wa Do Ikiru ka (in inglese How Do You Guys Live?), che dovrebbe richiedere dai tre ai quattro anni di lavoro. Il titolo riprende quello di un libro di Genzaburo Yoshino, pubblicato nel 1937.

Secondo quanto dichiarato dallo studio, il progetto dovrebbe essere l’ultimo film di Miyazaki.

