In un anno non semplice per il cinema in Italia, la società Anteo ha messo in atto un piano molto ambizioso per il rilancio delle sale cinematografiche nella città di Milano. A settembre è stato inaugurato il Palazzo del Cinema, e oggi apre i battenti ufficialmente, multiplex da 7 sale all’interno del neonato CityLife Shopping District, ai piedi dei grattacieli costruiti nell’area dell’ex Fiera di Milano.

A presentare il cinema alla stampa c’erano Lionello Cerri e Sergio Oliva, assieme a Riccardo Rocco, architetto responsabile del progetto. La multisala, costruita nelle strutture da CityLife (la gradonata e i muri) e arredata da Rocco per Anteo (schermi, proiettori, impianto luci, aria condizionata, sedute) con un investimento di oltre due milioni e mezzo, conta 7 sale alle quali sono stati dati i nomi di classici cinema milanesi ormai chiusi: cinque da 150 posti, una da 100 e la più grande, la Maestoso, con 350 posti a sedere (ci sono anche le poltroncine a divanetto), proiettore in 4K, audio Dolby Atmos e uno schermo da 18 metri “e qualcosa”. Resta volutamente sul vago Cerri, “perché ci direte voi se è lo schermo più grande in città o meno, a noi non interessa questa competizione. L’importante è che sia abbastanza per i cittadini milanesi”. Noi abbiamo visitato il multisala, e va detto che il progetto è molto interessante: le sedute sono comode, le sale (anche le più piccole) hanno schermi in proporzione decisamente grandi, ben distanti dalla prima fila, gradonate che rendono la visione piacevole anche se la sala è piena (non capita in tutti i cinema della città).

L’impressione, subito confermata dalle parole di Oliva, è che si cerchi di compensare una recente perdita, il cinema Apollo (in piazza Liberty, zona Duomo, al suo posto verrà costruito l’Apple Store): “Chiaramente vogliamo sostituire l’Apollo, che abbiamo chiuso nostro malgrado, riassorbendo praticamente tutti i posti di lavoro tra Anteo Palazzo del Cinema e CityLife Anteo. Avrà una programmazione di qualità un po’ più allargata (anche se non troverete horror e cinepanettoni), ci rivolgeremo anche alle famiglie, faremo proiezioni in lingua originale già dalle prossime settimane. Il prezzo dei biglietti (a parte la promozione a tre euro attiva oggi per l’inaugurazione) sarà lo stesso dell’Anteo Palazzo del Cinema, con promozioni simili (tranne la promozione under 26, che forse arriverà in futuro).

“La nostra società Anteo,” ha continuato Cerri, “crede in Milano e crede nel nostro cinema. È la nostra vocazione imprenditoriale, ed è importante per noi verificare come le nostre proposte vengono accettate dal pubblico, con le relative sollecitazioni positive e negative, perché si può sempre migliorare. Questo, per noi, è il punto di partenza”.

La programmazione natalizia prevista per ora includerà Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Wonder, La Ruota delle Meraviglie, Coco, Ferdinand, Napoli Velata e The Greatest Showman.