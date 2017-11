tempo di lettura 1'

Candidato a 10 Oscar e diretto nel 2003 daè uno dei titoli più apprezzati della filmografia di. Il film venne tratto da uno dei molti romanzi didella saga di Aubrey e Maturin. Tuttavia, poco dopo l’uscita del film, le possibilità di un sequel sfumarono per via di un incasso globale di soli 212 milioni a fronte di un budget di 150.

Tuttavia, a distanza di quasi 15 anni, le possibilità di un nuovo capitolo cinematografico sembrano più vicine. Come twittato dallo stesso Russell Crowe, alcuni rumour vedono la 20th Century Fox accarezzare l’idea proprio di un “secondo viaggio”.

Ecco il tweet di Crowe:

For the Aubrey Maturin lovers , I do hear whispers indeed that a second voyage is perhaps potentially pre-proposed a possibility . So O’Brian affectionate’s and aficionados , let @20thcenturyfox know of your pleasure . pic.twitter.com/HqyE8y15Uu

— Russell Crowe (@russellcrowe) 27 novembre 2017