Secondo quanto riportato da Deadline , regista dei due capitoli di Kingsman è pronto a produrre (e forse anche a dirigere), un film fantascientifico d’azione basato su una sceneggiatura scritta da Karl Gaidusek (produttore esecutivo di Stranger Things) descritto come un epico dramma tra Inception e Edge of Tomorrow.

Vaughn produrrà il progetto con la Marv Films insieme a Michael Ellenberg e la Media Res. Matt Reilly supervisinerà il progetto per conto della 20th Century Fox.

Ricordiamo che il regista è anche in trattative per dirigere per la MGM l’adattamento cinematografico del thriller di spionaggio I Am Pilgrim.