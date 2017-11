tempo di lettura 2'

In un intervista che sarà inclusa nel volume Star Wars Insider: Icons Of The Galaxy,hanno avuto modo di ricordare le emozioni provate sul set de, che ha segnato il ritorno sul grande schermo di alcuni dei più iconici personaggi della saga.

In particolar modo, i due hanno ricordato i brividi provati durante i lavori della sequenza che ha segnato il ritorno nella saga di Han Solo e di Chewbacca.

Come ricordato da Kasdan:

Siamo stati enormemente compiaciuti di aver scritto quella scena. In generale il processo di scrittura del film è stato intenso, ha richiesto mesi e mesi. Con J.J. scrivevamo, passeggiavamo, parlavamo, ci sedevamo insieme, e tornavamo a scrivere. Lo abbiamo fatto passeggiando e spostandoci in diverse città: Los Angeles, New York, Parigi, Londra. Non avevo mai scritto un film in questo modo prima di quel momento! Ci siamo anche seduti in un café a Parigi nel quale Hemingway si sedeva per scrivere. E noi stavamo scrivendo Star Wars, con il computer di J.J. sul tavolo, in circostanze assolutamente uniche.

E, come raccontato da Kennedy riguardo all’entrata in scena di Han Solo:

È stato magnifico per tutti. [Sul set] io sedevo accanto ai monitor, proprio vicino all’entrata del Millennium Falcon. A un certo punto mi sono girata e ho visto che c’erano almeno 150 persone della troupe che si erano radunate per assistere a quel momento. È stato enormemente emozionante. Ognuno era consapevole del fatto che stavamo per assistere a un evento storico. Davvero, avevamo tutti i brividi.

La sorte dell’iconico personaggio interpretato da Harrison Ford nel film di Abrams è ben nota al pubblico. Tuttavia, vedremo relativamente presto sul grande schermo un giovane Han Solo – interpretato dai Alden Ehrenreich – nello spin-off diretto da Ron Howard e intitolato Solo: A Star Wars Story.

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti o in questo post del forum Star Wars.

Scritto da J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, e diretto da Abrams, Star Wars: Il Risveglio della Forza è prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Bryan Burk.

Nel cast John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, e Max von Sydow oltre a membri del cast originale quali Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker.

La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, il film è uscito il 18 dicembre negli USA, il 16 in Italia.

Fonte: StarWars.com