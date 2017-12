tempo di lettura 2'

Inizia il mese di dicembre, e già dalle nuove uscite di questa settimana capiamo come il gran numero di nuove uscite (che sotto Natale diventerà un vero e proprio affollamento) finirà per fare qualche vittima al box-office. Intanto, il mese di novembre si chiude con 50.6 milioni di euro, in calo rispetto ai 57.4 milioni del 2016 e ai ben 58.9 del 2015.

Al primo posto ieri troviamo Assassinio sull’Orient Express, con un ottimo esordio da 279mila euro e la seconda miglior media per sala, che lascia ben immaginare per il weekend. Debutta al secondo posto Smetto Quando Voglio – ad Honorem, con 122mila euro (contro i 109mila euro del secondo film qualche mese fa, ma era anche un periodo diverso dell’anno) e una buona media per sala. Al terzo posto troviamo invece Pearl Jem: Let’s Play Two, evento di un giorno con 84mila euro e la miglior media per sala della classifica. Quarta posizione per Justice League, che cala di quasi il 60% e incassa altri 62mila euro, portandosi a 5.5 milioni di euro.

Al quinto posto Gli Sdraiati incassa 38mila euro, per un totale di 1.2 milioni di euro, mentre apre al sesto posto Seven Sisters, con 36mila euro. Le altre nuove uscite in top-ten: Gli Eroi del Natale apre al nono posto con 22mila euro e una media molto sotto i cento euro per sala (ma nel weekend si riprenderà), mentre al decimo posto apre Amori che non Sanno Stare al Mondo, con quasi 14mila euro.