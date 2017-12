tempo di lettura 1'

Nell’attesa della partenza della fase di produzione di, alcune indiscrezioni sui lavori del film conparlano di alcune sequenze potenzialmente girate in Louisiana.

Secondo Omega Undergound il cinefumetto Marvel potrebbe difatti scegliere tra le sue location anche la città di Baton Rouge.

In effetti, non è la prima volta che si accenna al fatto che Captain Marvel non avrà come location principale per le sue riprese la città di Atlanta. Tuttavia, proprio in sostituzione di Atlanta si è spesso parlato – sempre a livello di indiscrezioni – di Los Angeles. Alcune speculazioni, rigorosamente non confermate, abbinano la potenziale scelta di Baton Rouge alla prossimità della città con la base aerea di Barksdale, nella quale potrebbero essere ambientate alcune scene.

I Marvel Studios, attualmente, non hanno diffuso alcun comunicato a riguardo. Per il momento non rimane che attendere eventuale conferme o smentite.

La pellicola, diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, è stata scritta nella bozza più recente da Geneva Robertson-Dworet. Il film uscirà l’8 marzo 2019.

Fonte: OU