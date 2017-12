tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Logan – The Wolverine) dirigerà l’adattamento di, libro per bambini scritto da Katherine Applegate.

Il romanzo, come riporta la descrizione, segue la storia di un bambino di nome Jackson e della sua famiglia caduta in disgrazia. Non ci sono più soldi per l’affitto e nemmeno per il cibo. Lui, i suoi genitori, la sua sorellina e il cane potrebbero ritrovarsi a vivere nel loro furgoncino. Crenshaw è un gatto. È grande, molto schietto ed è immaginario. È tornato da Jackson per aiutarlo. Può un amico immaginario aiutare la famiglia dal perdere ogni cosa?

La pellicola, in sviluppo alla 20th Century Fox, sarà prodotta dalla Kickstart Productions.