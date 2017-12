tempo di lettura 1'

Hellboy diretto da Neil Marshall.

La Lionsgate ha fissato la data di uscita del reboot di

La pellicola approderà nelle sale americane l’11 gennaio 2019, giorno in cui vedranno la luce nelle sale anche titoli come What Men Want e Ad Astra (sci-fi con Brad Pitt e Tommy Lee Jones ).

Nel cast sono confermati David Harbour (Stranger Things), Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Penelope Mitchell, Sophie Okonedo (La Vita Segreta delle Api), Brian Gleeson (Madre!, Biancaneve e il Cacciatore) e Alistair Petrie (Rogue One: a Star Wars Story).

La produzione del reboot si terrà in Bulgaria e nel Regno Unito.

Nel cast David Harbour (Hellboy), Ian McShane (il professor Broom), Milla Jovovich (la regina di sangue) e Daniel Dae Kim (Maggiore Ben Daimio). Vietata ai minori, la nuova storia ruoterà attorno all’eroe rosso che dovrà fare i conti con una strega del Medioevo che è decisa a distruggere l’umanità.

Questa la possibile sinossi preliminare:

Il film è incentrato sul viaggio di Hellboy in Inghilterra, dove dovrà sconfiggere Nimue, consorte di Merlino e Regina di Sangue. Ma la loro battaglia ci porterà vicini alla Fine del Mondo, destino che Hellboy vuole del tutto evitare.

