Come riportato da Variety,sarà il protagonista di, legal drama targato Warner Bros.

Il film sarà tratto dal libro Just Mercy: A Story of Justice and Redemption di Bryan Stevenson, che narra di come lo stesso Stevenson arrivò a fondare la Equal Justice Initiative, organizzazione volta a difendere coloro che versano in condizioni disperate. Uno dei primi casi fu quello di Walter McMillian, un giovane accusato di omicidio che insisteva sulla propria innocenza.

Le riprese partiranno all’inizio del 2018. Poco più tardi, Jordan sarà al lavoro su Creed 2 (previsto per il 21 novembre del 2018), che vedrà Sylvester Stallone alla regia.

Fonte: Variety