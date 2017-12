tempo di lettura 1'

a rimanere in testa alla classifica italiana venerdì. Il film di Kenneth Branagh incassa 368mila euro, portandosi a un totale di 655mila euro in due giorni e non lasciando dubbi per quanto riguarda la vittoria nel weekend.

Al secondo posto si piazza l’anteprima di Vasco Modena Park – il Film, che poi rivedremo in sala dal 4 al 7 dicembre: 160mila euro per l’evento, che ottiene anche la miglior media della classifica. Scende al terzo posto Smetto Quando Voglio – Ad Honorem, che dopo aver battuto i film precedenti nel giorno d’esordio venerdì registra un calo e incassa 123mila euro, salendo a un totale di 247mila euro in due giorni.

Quarto posto per Justice League, con 75mila euro e un totale di 5.6 milioni di euro, mentre al quinto posto Gli Sdraiati incassa 56mila euro e sale a 1.2 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite: Seven Sisters al sesto posto incassa quasi 50mila euro, per un totale di 86mila euro, mentre Gli Eroi del Natale al settimo posto incassa 35mila euro e sale a 57mila complessivi. Decima posizione per Amori che non sanno stare al mondo, con 21mila euro e un totale di 48mila euro.