tempo di lettura 1'

Durante l’Heroes & Villains Fan Fest di San Jose(visto di recente in Thor: Ragnarok) ha risposto a molte domande dei fan, tra cui una incentrata su un possibile film di, la serie televisiva della NBC di cui è stato protagonista per tutta la sua durata (dal 2007 al 2012).

“Ci sono dei piani, piani che sfortunatamente sono solo miei.” Ha dichiarato Levi, “Ho alcune idee per la trama che penso siano geniali, ma quello che essenzialmente mi piacerebbe fare è dei film di Chuck, ma non per il cinema, mi piacerebbe venissero realizzati per Netflix, ogni due anni un film di on ora o un ora e mezza”.

Prossimamente Levi sarà protagonista del cinecomic DC Shazam, diretto da David F. Sandberg.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno o più film su Chuck? Ditecelo nei commenti!

“There are plans, but unfortunately they’re only my plans” @ZacharyLevi talks about how he would bring back Chuck #HVFF San Jose pic.twitter.com/vNGbQxlvmP — Heroes & Villains (@heroesfanfest) 4 dicembre 2017

FONTE: ComicBook