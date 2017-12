tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety sarebbe in trattative per dirigere ed essere il protagonista di un biopic incentrato sulla vita di, celebre scrittore e artista statunitense.

Tratto dal libro di Lisa Rogak “A Boy Named Shel“, il film verrà adattato da Chris Shafer e Paul Vicknair e racconterà non solo delle battaglie professionali dell’artista, ma esplorerà anche i drammi personali che lo hanno portato ad essere l’autore che il mondo conosce. Oltre ad essere stato uno scrittore tradotto in oltre 30 lingue Silverstein è noto anche per il suo lavoro come poeta, cantante, cantautore e sceneggiatore.

L’8 dicembre, ricordiamo, uscirà nelle sale americane The Disaster Artist, ultima fatica di Franco.