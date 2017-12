Spoiler

tempo di lettura 2'

Non è un mistero cheabbia impresso alcuni importanti cambiamenti a, portando a termine il lavoro iniziato da

Sulla questione, Kevin Smith ha avuto modo di rivelare alcuni dettagli di come sarebbe stato il film se avesse interamente fatto capo alla visione di Snyder. Smith ha accennato a una brevissima apparizione di Darkseid e a una breve sequenza che avrebbe legato Justice League a Batman v Superman: Dawn of Justice (nello specifico, alla sequenza dell’incubo di Batman).

Come spiegato da Smith:

Superman si unisce allo scontro e fa squadra con gli altri per sconfiggere Steppenwolf. Tuttavia, a un certo punto Steppenwolf prova a convincerlo a unirsi alla sua armata. Siete pronti? Perché questa cosa mi ha fatto incazzare. Vediamo per la prima volta Darkseid durante la visione di Superman e vediamo dei piccoli flash dell’incubo avuto da Batman in Batman v Superman. Ad ogni modo, Superman ignora l’invito di Steppenwolf e si prepara a sconfiggerlo.

Smith ha inoltre accennato a una sequenza tagliata sul destino di Steppenwolf:

Steppenwolf viene ucciso da Darkseid su Apokolips. Darkseid, a quel punto, decide di venire sulla terra per incontrare il Kryptoniano.

A oggi non è dato sapere se, come e quando verranno mostrate alcune delle scene non incluse nel montaggio finale del film o parte dei concept o degli storyboard relativi al lavoro progettato sotto la supervisione di Snyder.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.

Fonte: CBM