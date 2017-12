Star Wars, Daisy Ridley specifica che le sue dichiarazioni sul suo futuro nel franchise sono state fraintese

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

No. Per quanto mi riguarda, non sapevo molto bene di cosa si trattasse quando firmai il contratto. Non avevo letto la sceneggiatura, ma avevo l’impressione che vi fossero coinvolte delle splendide persone, quindi mi dissi “fantastico!”

Ora penso di essere stata ancora più fortunata di quanto credessi all’epoca, ora quando torno sul set mi sembra di tornare a casa. Ma no, no, no. Sono molto, molto felice di tornare a fare il terzo film, ma alla fine io ho firmato per fare tre film. Quindi nella mia testa penso al fatto che saranno tre film. Penso che mi sembrerà il momento giusto per concludere questo percorso.