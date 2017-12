Star Wars, Rian Johnson sulla Nuova Trilogia: “Sono emozionatissimo per la totale libertà creativa che ho”

tempo di lettura 3'

è attualmente impegnato nella promozione stampa di, l’ottavo capitolo della saga di Guerre Stellari, ma con la complicità del recente annuncio di una Nuova Trilogia della Saga supervisionata proprio da lui, ha avuto modo di parlare anche di “altro”.

Come noto regista e sceneggiatore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi creerà una trilogia di film che avrà una storia completamente nuova, personaggi e ambientazioni originali. Johnson scriverà e dirigerà il primo film, e lo produrrà assieme a Ram Bergman.

Nel comunicato ufficiale si leggeva:

Insieme a IGN ha ora avuto modo di commentare circa un aspetto molto “controverso” quando si parla di Star Wars, ovvero la libertà creativa:

Ora come ora ho tutta la libertà di questo mondo. Ed è proprio questo che mi emoziona, la possibilità di esplorare nuovi luoghi, conoscere meno gente, scoprire cos’altro accade là fuori. Raccontiamo, senza limitazioni di sorta, questa storia attraverso tre pellicole ambientate in questa galassia. È esaltante. Abbiamo tutti avuto un’ottima esperienza lavorativa. Per noi è stata un’esperienza molto importante. E via via che si avvicinava la fine, Kathy Kennedy, Bob Iger, Alan Horn, Alan Berkman, tutto il team Disney e noi che avevamo lavorato al film eravamo un po’ tristi per la cosa e ci siamo detti “Come possiamo fare per lavorare di nuovo insieme?”. E così ho proposto la mia idea per una Nuova Trilogia, basata su una storia nuova. Per me è stato molto emozionante.