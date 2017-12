tempo di lettura 2'

(Luther) è la penna che firmerà lo script del nuovo film di, diretto nel 1981 da

Intervistato da Deadline, lo sceneggiatore ha avuto modo di aggiornare sui lavori del progetto e di rivelare che gli addetti ai lavori hanno ottenuto semaforo verde proprio da Carpenter, che approva la messa in cantiere del nuovo film. In particolar modo, Cross si è detto ottimista circa la scelta di affidare la regia a Robert Rodriguez.

Come raccontato da Cross:

Deve dirigerlo Robert Rodriguez, la cosa promette decisamente bene. Lo script è una vera e propria sfida, come è una sfida reinventare il tutto. Una delle frasi più terrificanti che abbia mai sentito in vita mia è “Abbiamo dato la sceneggiatura a John Carpenter”. Mi sono arrovellato per tre giorni pensando “Oh mio dio”, ma alla fine abbiamo avuto l’approvazione di Carpenter! Ci ha dato il suo ok e questo è tutto ciò che conta. Potrei ancora dover fare qualche aggiustamento qua e là. Tuttavia, in prima approssimazione, posso dirvi che il mio lavoro è fatto!

Scritto da Neil Cross (creatore di Luthor), il nuovo film non seguirà le orme dell’originale e racconterà la missione del Colonnello Robert “Jena” Plissken alla ricerca del crudele erede di una corporation di agrochimica e biotecnologia mentre si avvicina un colossale uragano. Anche secondo lo stesso Carpenter il film sarà più un prequel che un remake: maggiori informazioni sulla possibile trama sono disponibili in questa pagina. La speranza è quella di rilanciare il franchise in stile Pianeta delle Scimmie.

Al momento, lo ricordiamo, Rodgriguez sta lavorando a Alita: Battle Angel, colossale adattamento del manga di Yukito Kishiro prodotto da James Cameron e in uscita il 20 luglio 2018. Sia Alita: Battle Angel che il nuovo Fuga da New York verranno distribuiti dalla 20th Century Fox.

Fonte: Deadline