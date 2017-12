tempo di lettura 2'

Ci siamo avvicinati a Covenant con l’idea di dare un compimento ed evolvere nuovamente l’universo dell’alieno che, secondo me, era finito. Bisognava fare qualcosa di diverso, sostituirlo. Per cui avevo ragione, ero già avanti con le mie idee, avevo previsto la cosa.

A inizio novembre, in una roundtable pubblicata dall’Ridley Scott spiegava, a proposito di Alien: Covenant che:

Alien: Covenant è costato circa 97 milioni di dollari (esclusa P&A) e ne ha incassati 240 a livello globale. Non un vero e proprio insuccesso dati alla mano, ma di certo molto meno incisivo al botteghino del precedente Prometheus, arrivato a 403 milioni (con un budget di 130).

In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly dal set delle riprese aggiuntive di Tutti i Soldi del Mondo (All The Money in the World) il regista inglese conferma l’arrivo di un nuovo episodio della saga ammettendo anche di voler correggere il tiro e di accantonare gli Xenomorfi per dare maggior risalto alle minacce delle Intelligenze Artificiali.

Ne faremo un altro. Credo che la strada giusta da seguire contempli il mettere da parte la questione aliena. La gente dice “Devi metterci più alieni, più facce costrette dai facehugger, più chest bursting” così ne ho messi a bizzeffe in Covenant e ci stavano anche bene. Ma penso anche che se dovrò rimettere mano alla saga sarà necessario trovare delle soluzioni più interessanti. E, da questo punto di vista, ritengo che l’IA stia diventando molto più pericolosa e, per questo, più interessante.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!