tempo di lettura 4'

I piani per il film della Justice League erano in origine molto diversi. Prima cheaprisse la strada all’Universo Cinematografico DC e dopo il fallimento del progetto di George Miller, la Warner Bros. aveva commissionato la stesura di una sceneggiatura a, autore dello script diper lo studio.

The Wrap è riuscito a mettere le mani sullo script in questione e ne ha fatto un riassunto per punti:

Nel prologo ha luogo una battaglia che coinvolge Batman, Superman, KGBeast, Killer Croc e Lex Luthor. Lo scontro si chiude con Desaad, uno dei seguaci di Darkseid, che uccide Killer Croc e si impadronisce della Kryptonite che Luthor aveva cercato di acquistare da KGBeast

Bruce e Clark sono alleati. In una scena discutono di altri supereroi DC come Diana, Lanterna Verde e Aquaman in un bar di Metropolis. Poi si incamminano verso il centro per recuperare Barry Allen

Amanda Waller e King Faraday si occupano del reparto dei Metaumani e recuperano il corpo di Killer Croc. Con loro ci sono anche Abel Terrant (Tattooed Man), Copperhead, Barbara Minerva (Cheetah) e Solomon Grundy.

Nello spazio, John Stewart e Thanagarian Katar Hol, alias di Hawkman, sono protagonisti di una scena d’azione nel nightclub di una stazione spaziale mentre cercano di fermare Kanjar Ro, deciso ad aiutare a Dessad a trasformare la Kryptonite in un’arma.

Il primo atto termina con Superman che viene rapito da Steppenwolf e dai Parademoni e poi condotto su Apokolips.

Batman va così a Themyscira per reclutare Diana, con cui in passato ha avuto una storia

Barry Allen, John Stewart e Diana si incontrano nella Bat-Caverna, che è piena di gadget: la Batmobile, diversi costumi, la maschera di Spaventapasseri, l’Ombrello del Pinguino.

John Stewart ritorna al quartier generale delle Lanterne e trova i corpi senza vita dei suoi compagni: Katma Tui, Kilowag, Guy Gardner, Salakk e Tomar-Re. Sono stati massacrati da Darkseid.

Darkseid invade la terra con l’aiuto di un Superman a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. Batman e Superman combattono come nella graphic novel di Frank Miller e Diana riesce a far tornare Superman in sé.

Superman si unisce nella lotta contro Darkseid e poi attraversa un portale che lo fa viaggiare di 11 anni nel futuro: qui scopre che Darkseid ha spazzato via l’80% della popolazione terrestre. Diana guida l’ultima resistenza umana assieme a un Bruce Wayne invecchiato. Hanno un figlio di nome Clark Wayne, e uno dei componenti della resistenza è sorprendentemente Lex Luthor.

L’ultimo scontro ha luogo nella Fortezza della Solitudine di Superman.

Il Lex Luthor del futuro trova un modo per mandare Barry Allen indietro nel tempo. Flash torna a prima dell’invasione di Darkseid e muore tra le braccia del Flash giovane che lo avverte a proposito del terribile futuro.

Diana, Bruce, Barry e Lanterna Verde vanno su Apokolips e salvano Superman prima che Desaad prenda il controllo dell sua mente.

La Justice League sconfigge Darkseid e salva la Terra. Le Lanterne e le Amazzoni di Themyscira si uniscono alla battaglia

Lo script finisce con Luthor che riceve un messaggio dal Luthor del futuro: “Superman è Clark Kent”.

Alla fine lo script non è stato ritenuto adatto e la Warner Bros. ha deciso di affidare la supervisione del progetto DC a Zack Snyder. Beall, dal canto suo, ha scritto il nuovo Aquaman.

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.