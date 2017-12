tempo di lettura 2'

Mentre un film dedicato acontinua a essere in fase di sviluppo alla Warner Bros., non esiste ancora (o quantomeno non è stata diffusa) una lista di potenziali nomi presi in considerazione per il ruolo da protagonista.

Nel corso di una recente intervista, è stato chiesto a Nick Jonas se prenderebbe in considerazione l’ipotesi di prendere in carico il ruolo (ipotesi che – lo ricordiamo – non è al momento al vaglio degli addetti ai lavori). A Jonas è stato infatti spiegato che online è stato fatto il suo nome da parte di alcuni fan che vedrebbero il cantante e attore potenzialmente adatto per la parte.

Jonas si è detto sorpreso, e ha subito replicato:

Certo che lo farei, assolutamente sì. Non avevo idea che ci fosse qualcuno che tifa per me e che mi considera adatto per quel ruolo. Ad ogni modo, gente, continuate a parlarne. Se votate per me, magari mi ingaggeranno! A quel punto… non lo so, vi ringrazierei poco dopo uno per uno!

Chiaramente, Jonas ha risposto alla domanda in maniera più che leggera e senza prendere la faccenda troppo sul serio. Il film, al momento, resta in fase di progettazione e non ne esiste ancora alcuna data di uscita ufficialmente stabilita.

Il film sarà incentrato sulle avventure di Dick Grayson, il Robin originale, creato da Bob Kane e Bill Finger e dall’illustratore Jerry Robinson e lanciato su Detective Comics #38 nell’aprile 1940.

Curiosamente, il personaggio di Dick Grayson è uno dei protagonisti di LEGO Batman: il Film. È infatti il piccolo Robin, doppiato da Michael Cera nel film originale. Nell’Universo Cinematografico DC Robin viene solo accennato attraverso una tuta che vediamo a casa di Bruce Wayne: Zack Snyder ha confermato che il personaggio è stato ucciso da Joker, ma evidentemente non si trattava del Robin di Dick Grayson. Inoltre non è chiaro dove si inserirà la storia di Nightwing.

