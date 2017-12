tempo di lettura 2'

Un’accoppiata decisamente interessante e atipica quella formata da

I due, stando all’Hollywood Reporter, sarebbero al lavoro su un nuovo film del franchise di Star Trek, saga rilanciata al cinema proprio da J.J.Abrams con Star Trek (2009) e Into Darkness – Star Trek (2013) e, successivamente, passata nelle mani di Justin Lin con Star Trek Beyond a causa degli impegni di Abrams per Star Wars.

Il papà di Pulp Fiction e Bastardi Senza Gloria aveva un’idea per un nuovo film di Star Trek, idea che è stata condivisa insieme a J.J.Abrams. I due avrebbero in mente di mettere insieme un team di scrittori con lo scopo di sviluppare un film della saga ovviamente in seno alla Paramount. Pellicola che potrebbe essere diretta dallo stesso Tarantino. Già un paio di anni fa, Tarantino aveva specificato in un podcast di Nerdist, che se avesse dovuto scegliere, avrebbe preferito dirigere uno Star Trek rispetto a uno Star Wars.

La Paramount, che aveva in programma un quarto film con protagonista Chris Hemsworth nei panni del papà del Capitano Kirk, non ha ancora commentato ufficialmente la cosa e, allo stato attuale delle cose, non è chiaro se questo film possa andare ad accantonare in qualche modo o del tutto il “quarto Star Trek”. L’ultimo capitolo, Star Trek Beyond, è stato generalmente apprezzato dalla critica, ma meno dal pubblico: i suoi incassi worldwide si sono attestati intorno ai 343.3 milioni di dollari, ottenendo la performance commerciale più debole dal giorno del rilancio.

A patto, peraltro, che il progetto di Tarantino e Abrams possa effettivamente concretizzarsi…

