Star Wars – Gli Ultimi Jedi: il primo montaggio aveva una durata di tre ore, non ci sarà una edizione estesa

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Durante il junket americano di, il regista e sceneggiatoreha avuto modo di parlare (via Indiewire ) della durata del primo montaggio del film e di quello che avremo modo di vedere nell’edizione home video. Il filmmaker ha svelato che la prima versione della pellicola durava ben tre ore, ma che “il film è decisamente migliorato con un minutaggio di 2 ore e mezzo rispetto alle 3 iniziali”.

Ha poi proseguito:

Rian Johnson ha poi specificato che questi tagli troveranno spazio nell’edizione home video, ma come contenuto aggiuntivo e non come edizione estesa di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Non m’interessano molto [le edizioni estese, ndr.]. Per me il montaggio finale di un film è quello che è perché è la migliore versione del film. Per me il Director’s Cut è quello che esce al cinema. Tutto quello che ho tolto, a prescindere da quanto mi potesse piacere, è stato rimosso per un bene più grande che è la riuscita del film. E potrete guardarvele come elemento a parte. Il film di due ore e mezzo che vedrete in sala è la miglior versione di Star Wars.