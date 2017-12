Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

aveva un piccolo ruolo in. Durante i lavori del film di, l’attore è difatti tornato nel ruolo di Fandral. Oggi, com’è noto, Levi è stato scelto come protagonista del progetto di, all’interno dell’Universo Cinematografico DC.

In una delle sue ultime interviste, l’attore ha avuto modo di rivelare che le sue ultime parole pronunciate nell’Universo Marvel non hanno trovato posto nel terzo film dedicato al Dio del Tuono.

Come spiegato da Levi:

Se avete visto il film, vedete che Cate Blanchett arriva ad Asgard e lancia ovunque i suoi coltelli, colpendo anche me e Volstagg, uccidendoci all’istante. Fine della storia! Quello che è rimasto in sala di montaggio, senza finire nel film, è una piccola scena con me mi scaglio contro Hela urlando “Per Asgard!” per poi rimanere ucciso. Quindi sì, in sostanza quelle che sono state le mie ultime parole pronunciate all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel sono rimaste in sala di montaggio!