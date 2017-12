tempo di lettura 2'

Su Reddit, durante una sessione di Ask Me Anything, sono state poste avarie domande sul proprio lavoro e sui propri gusti cinematografici.

Il regista di Hellboy, Il Labirinto del Fauno, Pacific Rim e The Shape of Water si è palesato online come “regista, gamer e conoscitore di Tequila” e ha risposto di buon grado ai quesiti dei fan.

Alla domanda su quale sia stato un film che quest’anno lo abbia lasciato sorpreso, il regista ha risposto senza esitazione: Lady Bird di Greta Gerwig.

Come dichiarato da del Toro:

È una fantastica opera prima, con un occhio acuto e intelligente per il dramma e il cinema. Un lavoro di stile.

Alla domanda se il regista abbia gradito Coco, l’ultimo film di animazione targato Pixar, del Toro ha dichiarato:

Adoro Coco. E mi fa piacere che stia avendo successo. Più storie dal mondo raccontiamo, meglio è per tutti noi storyteller.

E, al termine della conversazione, il regista ha avuto modo di elogiare Mad Max: Fury Road di George Miller.

È un capolavoro. In molti modi. Ipercinetico, denso, va digerito lentamente e va visto più volte. Un lavoro divino.

Del Toro, che ha da poco trionfato al Festival di Venezia con The Shape of Water, è al momento in pausa dalla regia: riprenderà a lavorare tra un anno.

The Shape of Water è ambientato nel 1963 ed è incentrato su una impiegata muta di un laboratorio (Hawkins) che si innamora di un uomo anfibio tenuto prigioniero (Shannon), questa la sinossi ufficiale:

The Shape of Water è una favola ultraterrena ambientata intorno al 1962 sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda. All’interno del remoto laboratorio governativo di massima sicurezza dove lavora, la solitaria Elisa è intrappolata in una vita di silenzio e isolamento che viene cambiata per sempre quando lei e la sua collega Zelda scoprono un esperimento segreto.

Negli USA il film uscirà l’8 dicembre.

Fonti: Reddit, ThePlaylist