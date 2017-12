tempo di lettura 2'

Ho avuto il privilegio di conoscere Brandon Lee, era un giovane e incredibilmente talentuoso attore con un grande senso dell’umorismo e un futuro brillante davanti a sé. Ho avuto anche il privilegio di poterlo considerare mio amico. Il nostro rapporto tra attore e regista è stato più di una semplice collaborazione. Abbiamo realizzato un film che ha commosso molte persone. Non mi sono preso il merito del film: volevo che fosse il film di Brandon perché era assolutamente così e perché purtroppo Brandon non ebbe più alcuna possibilità di continuare a recitare [l’attore rimase ucciso durante le riprese a causa di un clamoroso incidente sul set]. Ha messo tutta la sua passione in quel film, lo ha lasciato a tutti noi come sua eredità. È un film del quale sarebbe stato molto fiero. Portai a termine il lavoro per Brandon, disperandomi dal dolore, insieme a tutto il cast e agli addetti ai lavori che lo amavano profondamente come attore. Lo abbiamo finito senza di lui. […] Oggi, Il Corvo non sarebbe un film da rifare se non fosse stato per Brandon Lee. Senza di lui, forse non avreste neanche sentito parlare di questo piccolo cinefumetto underground. […] So che oggi avete un gran numero di sequel, di serie tv e molto altro, ma l’idea di un reboot di questa storia e del personaggio originale – personaggio che Brandon ha interpretato a un costo troppo alto – mi sembra sbagliata. Vi prego, fate in modo che questo rimanga il film di Brandon.