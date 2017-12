tempo di lettura 1'

L’Academy ha reso pubblica la prima shortlist contenente i 20 titoli preselezionali che potrebbero ricevere la nomination definitiva nella categoria dei Migliori Effetti Speciali.

Tra i titoli inseriti troviamo anche Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Dunkirk (che ha fatto un grande uso di effetti pratici) The Shape of Water – La Forma dell’Acqua di Guillermo del Toro ma anche cinecomic come Spider-Man: Homecoming, Guardiani della Galassia Vil. 2, Logan – The Wolverine e Justice Leagie. La lista ovviamente verrà tra non molto ridotta a 10 titoli, per poi diventare definitivamente 5 i film nominati.

La potete leggere qui di seguito:

Alien: Covenant La Bella e la Bestia Blade Runner 2049 Dunkirk Ghost in the Shell Guardiani della Galassia Vol. 2 Jumanji: Benvenuti nella Jungla Justice League Kong: Skull Island Life Logan – The Wolverine Okja Star Wars: Gli Ultimi Jedi Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar The Shape of Water – La Forma dell’Acqua Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Valerian e la Città dei Mille Pianeti The War – Il Pianeta delle Scimme Wonder Woman

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

La cerimonia della Premiazione degli Oscar si terrà il 4 marzo 2018.

FONTE: Collider