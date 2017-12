tempo di lettura 2'

è uno dei registi più in vista sulla scena contemporanea: ha diretto film come The Orphanage, The Impossible, A Monster Calls ed è alla regia di, sequel del fortunato film del 2014 di Colin Trevorrow.

Nella sezione Directors on Directors di Variety, Bayona ha avuto modo di commentare e di elogiare il lavoro svolto da Denis Villenuve in Blade Runner 2049, sequel del leggendario film di Ridley Scott.

Come dichiarato da Bayona:

È affascinante vedere come Denis Villeneuve ha mostrato di non avere alcun timore nell’affrontare una sfida simile. È riuscito a mantenere l’eredità di quel mondo intatta nonostante l’enorme rilevanza del suo predecessore. Ha dato vita a una nuova e unica creatura. Blade Runner 2049 deve tanto al film originale di Scott quanto alla visione personale di Villeneuve. Nel film incontriamo tutti gli elementi che hanno reso Villeneuve uno dei più importanti autori del cinema contemporaneo. Da un lato, quel mondo futuristico invita il regista a sguinzagliare le sue abilità nel creare una storia complessa tramite immagini potenti, ricche di valore iconico. Dall’altro, la giungla filosofica della storia originale di Philip K. Dick permette a Villeneuve di mescolare il mistero ad alcune tra le domande più trascendentali di sempre.

La pellicola è diretta da Denis Villeneuve (Sicario, Prisoners). A occuparsi della distribuzione saranno la Warner Bros. (nel Nord America) e la Sony Pictures (nel resto del mondo).

Nel cast Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista, Barked Abdi, Mackanzie Davis e Ana de Armas, il film sarà ambientato alcuni decenni dopo l’originale di Ridley Scott del 1982.

La sceneggiatura è opera di Hampton Fancher (co-autore della sceneggiatura dell’originale) e Michael Green, i due si sono basati su un’idea di Fancher e Ridley Scott, che è produttore esecutivo del film. Roger Deakins, nominato a 13 premi Oscar, è il direttore della fotografia.

Fonte: Variety