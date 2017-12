tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline. Jack Dylan Grazer (visto di recente nei panni Eddie Kaspbrak in IT) sarebbe entrato a far parte del cast di Shazam, cinecomic DC diretto da David F. Sandberg

Il giovane attore andrà ad interpretare Freddy Freeman, descritto come il “migliore amico” di Billy Batson (Asher Angel) ed anche l’unica persona a conoscere la verità sull’alter-ego adulto di Billy.

Del cast, ricordiamo, fanno parte anche Zachary Levi, Mark Strong e Grace Fulton.



Le riprese del cinecomic diretto da David F. Sandberg, ricordiamo, avranno luogo a Toronto a partire dal prossimo febbraio. La pellicola arriverò nelle sale americane il 5 aprile 2019.

Creato nel 1939 da C. C. Beck e Bill Parker, Shazam comparve per la prima volta su Fawcett Comics’ Whiz Comics #2. Il teenager Billy Batson si trasformava nel “mortale più potente del mondo” dopo aver pronunciato la parola Shazam, ottenendo poteri straordinari da dei antichi.