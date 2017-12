Star Wars: Rian Johnson parla della collaborazione con Kathleen Kennedy e la Lucasfilm

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Giusto ieri, abbiamo segnalato l’aneddoto circa il cazziatone elargito da un’esordiente Kathleen Kennedy a Steven Spielberg durante la lavorazione di E.T. , episodio raccontato dallo stessoin un lungo pezzo dedicato al suo

La produttrice, vera e propria leggenda di Hollywood, è ora a capo della Lucasfilm e, recentemente, si è anche parlato della sua “fermezza” in relazione agli screzi avuti con i registi licenziati dallo studio, ovvero Phil Lord, Chris Miller e Colin Trevorrow. Proprio a margine della separazione da quest’ultimo, che avrebbe dovuto dirigere Star Wars 9, un insider aveva dichiarato:

Con Star Wars bisogna fare i conti con un unico guardiano, Kathleen Kennedy. Se la massaggi dal senso sbagliato – qualunque esso sia – hai finito. Sei fuori dai giochi. Un sacco di questi giovani registi si presentano qua e dicono “Voglio fare questo, voglio fare quest’altro”. Un mucchio di questi giovanotti – parlo di Phil Lord, Chris Miller e Colin Trevorrow, sono diventati molto ricchi e lo sono diventati troppo in fretta tanto da avere una fiducia eccessiva in loro stessi. E non vogliono seguire le regole del gioco. Vogliono fare le cose a modo loro. Ma a Kathleen Kennedy non piace cazzeggiare.