Secondo quanto riportato da Variety l’attore svedese Sverrir Gudnason, visto di recente in Borg McEnroe, sarebbe ufficialmente entrato a far parte del cast dell’adattamento di Quello che non Uccide, quarto capitolo della saga letteraria Millennium.

Gudnason vestirà i panni del giornalista Mikael Blomkvist, personaggio già interpretato sia Michael Nyqvist che da Daniel Craig.

Le riprese partiranno a gennaio e si terranno a Berlino e a Stoccolma, la data d’uscita è fissata al 19 ottobre 2018.

Il resto del cast è composto da Claire Foy (Lisbeth Salander), Sylvia Hoeks (Blade Runner 2049) e Claes Bang (The Square). Alla direzione troviamo invece Fede Alvarez.

Quello che non Uccide è il primo romanzo della serie Millennium a essere adattato prima in un film in lingua inglese: i tre romanzi originali di Stieg Larsson infatti vennero prima adattati in pellicole svedesi, successivamente la Sony/Columbia Pictures produsse il remake di Uomini che Odiano le Donne. I quattro libri hanno venduto oltre 86 milioni di copie in tutto il mondo.

