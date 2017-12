tempo di lettura 2'

TMZ ha intercettatofilmmaker che, negli ultimi giorni, è stato nell’occhio del ciclone per via della decisione presa dalla 20Th Century Fox di licenziarlo dalla regia di, il biopic di Freddie Mercury con protagonista Rami Malek.

Tutto comincia con una domanda relativa a Kevin Spacey attore, protagonista della recente cronaca relativa agli scandali holywoodiani, la cui carriera cinematografica è stata lanciata, dopo anni di parti secondarie, proprio da un film di Singer, I Soliti Sospetti. Quando gli viene chiesto se è vero quanto affermato da Gabriel Byrne, ovvero che la produzione della pellicola era stata interrotta per un po’ a causa dei comportamenti anomali di Spacey, il regista nega la cosa spiegando che tutto è sempre andato avanti sostanzialmente senza intoppi. Il reporter di TMZ tenta poi di coglierlo in contropiede chiedendogli “Pensi che Spacey sarà in grado di riabilitarsi e tornare a lavorare? Lavoreresti di nuovo con lui”, e Singer a quel punto dribbla la cosa dichiarando “Dipende dal pubblico. Quanto al resto si tratta di una domanda tendenziosa e le persone si aspettano di ascoltare una risposta o l’altra. Ho aiutato a lanciare la carriera di questa persona, è un mio conoscente e… dipende dal progetto, suppongo”.

Infine la questione va inevitabilmente a parare su Bohemian Rhapsody. Singer viene invitato a raccontare, liberamente, la sua versione dei fatti:

Liberamente e chiaramente? Mancavano due settimane alla fine delle riprese, sono orgogliosissimo di questo film, del lavoro fatto dagli attori, sarà un film epico. E sarà un mio film.

Come ultima cosa, TMZ chiede al filmmaker se ha intenzione di fare causa alla Fox. Questa la sua risposta:

È un’opzione, ma non so se farò loro causa. Quelle sono cose che fanno altri, non è il mio stile.

Nel cast troviamo Rami Malek (Freddie Mercury), Joe Mazzello (Joe Deacon), Ben Hardy (Roger Taylor) e Gwilym Lee (Brian May), oltre a Lucy Boynton (Mary Austin), Aidan Gillen e Tom Hollander.

La pellicola approderà nelle sale americane il 25 dicembre 2018.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach.