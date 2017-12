Logan – The Wolverine: il regista James Mangold condivide online la sceneggiatura del film

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Da oggi tutti potranno leggere la sceneggiatura di, il cinecomic della 20th Century Fox uscito nelle sale a marzo.

Il regista James Mangold ha infatti diramato online un link in cui è possibile leggere tutto lo script usato per la realizzazione del lungometraggio.

Potete leggere il materiale cliccando sul tweet sottostate:

I think you guys crashed the first LOGAN screenplay link! So try this one. https://t.co/l66MPlfXQD

— Mangold (@mang0ld) 6 dicembre 2017