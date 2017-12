tempo di lettura 2'

Dopo il rumour di qualche giorno fa, Deadline comunica una quasi conferma dell’operazione che starebbe navigando a vele spiegate alla Paramount.

Parliamo, chiaramente, dello Star Trek di Quentin Tarantino e J.J.Abrams. I due sono al lavoro su un nuovo film del franchise, rilanciato al cinema proprio da J.J.Abrams con Star Trek (2009) e Into Darkness – Star Trek (2013) e, successivamente, passata nelle mani di Justin Lin con Star Trek Beyond a causa degli impegni di Abrams per Star Wars.

Il papà di Pulp Fiction e Bastardi Senza Gloria aveva un’idea per un nuovo film di Star Trek, idea che è stata condivisa insieme a J.J.Abrams. I due avrebbero in mente di mettere insieme un team di scrittori con lo scopo di sviluppare un film della saga ovviamente in seno alla Paramount. Pellicola che potrebbe essere diretta dallo stesso Tarantino. Già un paio di anni fa, Tarantino aveva specificato in un podcast di Nerdist, che se avesse dovuto scegliere, avrebbe preferito dirigere uno Star Trek rispetto a uno Star Wars.

Il sito scrive che l’autore di Kill Bill e Pulp Fiction avrebbe richiesto una condizione abbastanza particolare alla Paramount e a J.J.Abrams: quella di poter dare vita a unoMark L. Smith, Lindsey Beer, Drew Pearce and Megan Amram. vietato ai minori. La particolarità della cosa deriva dal fatto che, a eccezione di alcuni emblematici casi, i tentpole prodotti dalle major puntano a ottenere il rating PG-13 per massimizzare le potenzialità di affluenza di pubblico. Ma, nonostante ciò, lo studio e Abrams avrebbero approvato la richiesta di Tarantino.

Il filmmaker avrebbe già effettuato un lungo brainstorming con un gruppo creativo formato dai seguenti sceneggiatori, Mark L. Smith, Lindsey Beer, Drew Pearce e Megan Amram. E sarebbe stato il primo, già autore dello script di Revenant – Redivivo, a fornire lo spunto più interessante, tanto da essere diventato il frontrunner per la sceneggiatura della pellicola.

Lo sviluppo della storia avverrà nel corso del 2018, mentre Tarantino lavorerà al suo nuovo lungometraggio ambientato nell’estate del 1969.

Vi terremo aggiornati…