Com’è noto, al momento della sua tragica scomparsaaveva già ultimato le sue scene in. L’attrice, tuttavia, non aveva ancora preso parte a delle sessioni di Additional Dialogue Recording per il film, volte a a registrare nuove battute per nuovi dialoghi o a limare quelle esistenti.

Dunque, Rian Johnson e il tuo team hanno dovuto far perno sulla creatività e fare di necessità virtù, utilizzando il materiale che già avevano a disposizione.

Come spiegato dal regista:

Abbiamo dovuto intervenire molto sul sonoro, è stato difficile ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Al sound abbiamo un grandissimo team, e insieme siamo riusciti a estrapolare i dialoghi [di Leia] e a trovare dei piccoli estratti che potessero funzionare in alcuni momenti chiave qua e là. A volte, semplicemente, si fa quel che si può.

Resta da vedere se gli aggiustamenti in questione siano stati di natura leggera o si siano rivelati dei cambiamenti pesanti con ripercussioni sul futuro della saga, soprattutto per via di potenziali rimandi a Episodio IX. Difatti, come spiegato in precedenza da Johnson:

Chiaramente, non pensavamo che questo sarebbe stato l’ultimo film di Star Wars con Carrie Fisher.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

