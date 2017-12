Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

In una recente intervista con Rolling Stone ha parlato die della grande occasione rappresentata dall’ultimo episodio della nuova trilogia ambientata nell’universo di Guerre Stellari.

Queste le parole del regista:

Non ho mai avuto intenzione di tornare, ma quando è spuntata l’occasione di finire una storia a cui avevamo dato inizio con questi personaggi, di raccontare l’ultimo capitolo della loro storia, mi è sembrata un’opportunità per puntare in alto e fare meglio di quanto fatto con Episodio VII.

Ho imparato così tanto da quel film che ho colto questa occasione per realizzare qualcosa che non eravamo riusciti a raggiungere – in parte dovuto al fatto che fosse semplicemente l’inizio della storia di nuovi protagonisti. Mettere in atto le lezioni imparate, lasciarci trasportare dal sentimento per questi personaggi, dare loro un capitolo conclusivo restando nello stesso spirito: era un’opportunità troppo deliziosa da lasciarsi scappare.